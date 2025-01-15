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Dudak estetikli balık görenleri hayrete düşürdü

15-01-2025 11:41 | Güncelleme: 15-01-2025 11:42
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Tayland'ın Nakhon Pathorn şehrinde balıkçıları şoke eden bir 'Alabalık Pout'lu tilapia balığı' oltaya takıldı. Dudakları adeta estetikli gibi bir insanın dudağına benzeyen balık, şaşkın balıkçıların dalga konusu haline geldi. Balıkçılardan biri, ''Daha önce hiç bu tür bir balık görmediğimiz için çok şaşırdık. Balığı tekrar suya bırakmaya karar verdik.'' derken bir başka balıkçı, dudak dolgusu yaptıran ünlüleri hatırlatarak, ''Balık ücretsiz tedavi edildi. Amerikan ünlüleri gibi bir kliniğe ihtiyacı yoktu.'' dedi.  Uzmanlar, ''Yüksek amonyak veya nitrit seviyeleri de dahil olmak üzere düşük su kalitesi, balıkları strese sokabilir, onları enfeksiyonlara ve dudak şişmesi gibi fiziksel anormalliklere karşı daha duyarlı hale getirebilir.'' açıklamasında bulundu.

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