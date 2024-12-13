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Emevi Meydanı'nda tarihi gün! Şam'da Esad sonrası ilk cuma sevinci kameralara yansıdı
13-12-2024 19:00
| Güncelleme: 13-12-2024 19:02
Suriye’de Esad rejiminin sona ermesinin ardından başkent Şam’da yeni dönemin ilk cuma namazı bugün kılındı. Namaza katılan binlerce kişi, daha sonra Emevi Meydanı’na akın etti. Şehrin sembol noktalarından biri olan meydanı her yaştan insan doldurdu. Ellerinde üç yıldızlı yeni Suriye bayraklarıyla kutlamalar yapan halk, Esad rejiminin son bulmasını sevinçle karşıladı. Meydandaki coşkulu anlar drone kamerasıyla kaydedildi.