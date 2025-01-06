Eski futbolcu yol verme kavgasında kadını tutup yere fırlattı!
06-01-2025 10:59
| Güncelleme: 06-01-2025 11:02
ABD'de bir yol verme kavgası sırasında eski futbolcu Gladior Kwesiah, 2 çocuk annesi Hailea Soares'i otoyolda taciz ettikten sonra aniden frene basarak kazaya neden oldu. Araçtan inen Kwesiah, aracından inerek Soares'e saldırdı. O anlara kimse müdahale etmezken Kewsiah, Soares'i kucağına alıp sertçe yere fırlattı. Genç kadının ayağı ve dizi kırıldı, göz çukurunda ciddi hasar oluştu ve başına sekiz dikiş atıldı.