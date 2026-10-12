İran'da bu kez Netanyahu afişi: Boş salona hitabı hatırlatıldı

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'na İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı dev bir afiş asıldı. Netanyahu'nun boş bir salona hitap ederken tasvir edildiği afişte Farsça "Her geçen gün daha da yalnızlık" ve "Aksa Tufanı", Siyonist rejim için kesin bir yenilgidir" ifadeleri yer aldı.