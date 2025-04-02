İşçiler greve çıkınca şehir büyük bir çöplüğe dönüştü: 17 bin ton birikti

İngiltere'nin Birmingham şehrinde temizlik işçilerin grevi krize neden oldu. Haftalardır toplanmayan çöpler nedeniyle sokaklarda 17 bin ton çöp birikti. Belediye, sağlık endişesi nedeniyle acil durum planını devreye soktu. Şehirde yaklaşık 200 atık toplama aracı günlük 8 saatlik vardiyalarda görevlendiriliyor. Grev sırasında ise 90 civarında araç çalıştırılırken, belediye, depoların ablukaya alınmasının araçların sokağa çıkmasını engellediğini belirtiyor.