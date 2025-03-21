İsrail'den bir savaş suçu daha: Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Al-Zahra kentinde bulunan Türkiye-Filistin dostluk hastanesini bombaladı. Saldırı nedeniyle hastane binası tamamen kullanılamaz hale gelirken gökyüzüne dumanlar yükseldi. Hamas’ın hastaneyi İsrail’e yönelik saldırıları gerçekleştirmek üzere komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığı iddia edildi.

TİKA TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞTİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kanser hastalarının tedavisi için 2011 yılında inşasına başlanan hastane, İsrail’in kuşatması sonucu gecikmelerin ardından 2020 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Yaklaşık 33 bin 400 metrekarelik alanıyla Filistin topraklarındaki en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak hizmet veren hastane 1 Kasım 2023’te hizmet dışı kalmıştı.