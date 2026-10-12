Vitesleri karıştıran sürücü kaldırımdaki vatandaşa çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde 38 AHU 088 plakalı otomobilini park yerinden çıkarmak isteyen sürücü E.Ç. vitesleri karıştırınca dehşet saçtı. Geri gitmek isterken ileri hareket eden otomobil, kaldırımda oturan G.E.K.'ye çarptı. Hafif şekilde yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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