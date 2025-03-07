Miras için ölüm döşeğindeki annesini kandırdı! Bu görüntüler her şeyi ortaya çıkardı

İngiltere'de bir kadın, kardeşini mirastan men etmek için ölüm döşeğindeki annesinin eline zorla kalem tutturup, vasiyetnameye imza attırdı. O anlar bir kişi tarafından gizlice kayıt altına alınınca ise kadının tüm foyası ortaya çıktı. Videonun ortaya çıkmasıyla iki kardeş mahkemelik oldu.

Davayı gören Yargıç Jane Evans-Gordon, videonun incelenmesinin ardından Margaret Baverstock'un vasiyetnameyi imzalama bilincine sahip olmadığına karar verdi ve belgenin hukuken geçersiz olduğuna hükmetti.

MAHKEME MASRAFLARI DA KADINA KALDI

Annesine zorla imza attıran kadın, mahkemede annesinin her zaman mirası kendisine bırakmak istediğini savundu. Ancak mahkeme, Margaret'in vasiyetinin usulüne uygun hazırlanmadığını ve resmi olarak geçersiz olduğunu ilan etti. bunun sonucunda 700 bin sterlinlik mirasın kardeşler Lisa ve John arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verildi. Ayrıca Lisa, kardeşi John'un 80 bin sterline ulaşan mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kalacak.

