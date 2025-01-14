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Phuket Adası açıklarında turist teknesi alabora oldu! Büyük panik kamerada

14-01-2025 12:44 | Güncelleme: 14-01-2025 12:46
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

Tayland'ın Phuket Adası açıklarında 33 Çinli turist ile 5 mürettebatın bulunduğu tekne su almaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra alabora oldu. Teknedekilerin yardımına çevrede bulunan diğer tekne ve botlar yetişirken, büyük panik yaşandı. Tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığı olayda hafif yaralanan 8 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Değerinin 460 bin dolar olduğu öğrenilen tekne, tamamen sulara gömüldü.

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