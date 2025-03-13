Rögardan çıkan yeşil alevler korkuttu! Nedeni ortaya çıktı

ABD'deki Teksas Teknik Üniversitesi Mühendislik Binası'nda bir gaz sızıntısı ihbarı alındı. Ekipler acil olarak olay yerine geldi ve yeşil alevlerin rögar kapağından çıktığı görüldü. Yetkililer halktan kampüsten uzak durmalarını istedi.

Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler bu acil durumu hafifletirken halkın bölgeden uzak durması isteniyor. Bu, Lubbock'taki Texas Tech Üniversitesi'nden gelen bir acil durum bildirimidir. Bir trafo merkezinde meydana gelen patlama, Texas Tech Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Merkezi'nde elektrik kesintilerine neden oldu. Mühendislik hattı boşaltıldı. Halkın kampüslerden uzak durmasını rica ediyoruz.''