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Şiddetli yağış heyelan getirdi: Endonezya'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti
21-01-2025 11:30
| Güncelleme: 21-01-2025 11:32
Endonezya'nın Orta Java eyaletinde bulunan Pekalongan şehrinde şiddetli yağışlar heyelanı da beraberinde getirdi. Heyelanda 16 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. 9 kişinin ise kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği fakat yağışlar nedeniyle operasyonda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.