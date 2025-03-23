Tarihi tapınağa tırmandı önce dayak yedi ardından tutuklandı

Meksika'nın Yucatan eyaletindeki Chichen Itza'da bulunan ünlü Kukulkan Tapınağı'na izinsiz tırmanan bir Alman turist, yerel halkın tepkisiyle karşılaştıktan sonra tutuklandı. Turistin tapınağın duvarına tırmandığı anlar Sky News ve Daily Mail tarafından görüntülendi. Görgü tanıkları, yerel halkın turiste tepki gösterdiğini ve hakaretler savurduğunu belirtti.

Bir güvenlik görevlisi hızla tapınağa tırmanarak turiste müdahale etti. Meksika Ulusal Muhafızları olay yerine giderek turisti gözaltına aldı. Ancak görüntülerde, bazı öfkeli vatandaşların turiste saldırdığı da görüldü.