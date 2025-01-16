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Yanardağ patladı, acil tahliye başladı! Küller kilometrelerce yayıldı

16-01-2025 11:05 | Güncelleme: 16-01-2025 11:07
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki insanlar acil olarak tahliye edildi. Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Turistlere ve o bölgede yaşayanlara 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı nedeniyle maske takmaları önerildi.

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