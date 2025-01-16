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Yanardağ patladı, acil tahliye başladı! Küller kilometrelerce yayıldı
16-01-2025 11:05
| Güncelleme: 16-01-2025 11:07
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki insanlar acil olarak tahliye edildi. Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Turistlere ve o bölgede yaşayanlara 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı nedeniyle maske takmaları önerildi.