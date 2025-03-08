Yumurtadan çıkan yılan sayısını görünce neye uğradığını şaşırdı! Bunu beklemiyordu

Avustralya'daki tüm yerli sürüngenler koruma altında olunca bir evden çıkan yılan yumurtaları için Queensland Sürüngen Rehabilitasyonu için gönüllü çalışan Pat Lazzaro devreye girdi. Ev sahibi, yumurtaları asla evinde istemeyince Lazzaro, piton yumurtalarını kendi evine taşıdı. Lazzaro, yumurtalar için özel bir bölme yaptı. Yılanlar yumurtalardan çıkmaya başladığında ise Lazzaro kendi rekorunu kırdı. Evine getirdiği yumurta kümesinden 42 yabani yılan çıktı. Lisanslı sürüngen kurtarıcısı Pat Lazzaro, Yahoo News'e "Bu şimdiye kadar sahip olduğum en fazla şeydi, bu benim rekorumdu" dedi.

Öte yandan tek bir yumurtadan çıkan en fazla Avustralya pitonunun sayısı 54'tü, ancak Lazzaro'nun başarısı yine de nadir bir durumdu.