Zaferini erken kutladı, birinciliği kaptırdı

Çin'in Çongçing Yarımadası'nda gerçekleşen bir koşuda, Xiao Fen isimli bir yarışmacı, bitiş çizgisine son birkaç adım kalmışken kollarını havaya kaldırarak zaferini kutladı. Fakat bu kutlama erken oldu. Yarışmacı Xiao, hemen arkasında olan Gan Zhifang'ı fark etmeyince ikinci sıraya düştü. The Sun'ın haberine göre, yaşadığı hayal kırıklığının ardından yerel basına konuşan Xiao, çizgiyi geçmeden önce gardını düşürdüğünü, zaferini erken kutladığını itiraf etti.