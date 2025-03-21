Zelenskiy kameralar karşısındayken Macron aradı! Dikkat çeken anlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gazetecilere açıklama yaptığı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aradı. Kameralar karşısında gelen aramayı cevaplayan Zelenskiy, İngilizce olarak, "Üzgünüm Emmanuel, birkaç gazeteciyle konuşuyordum. Sana 15-20 dakika içinde geri dönebilir miyim?" diye sordu.

Aldığı cevap sonrası "Evet lütfen, teşekkür ederim Emmanuel. Tamam, harika. Hoşça kal" diyerek telefonu kapattı.

Gazetecilere dönüp arayanın Fransa Cumhurbaşkanı Macron olduğunu belirten Zelenskiy "Günde ortalama bir kez görüşüyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Kendisine minnettarım" dedi ve basın toplantısının ardından Macron'u arayacağını belirtti.