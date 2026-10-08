81 yaşındaki sürücü fren yerine gaza basıp markete daldı: Kadın saniyelerle kurtuldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki H.K. isimli sürücü, aracı yol kenarına park etmek isterken fren yerine gaza basıp marketin içine daldı. Araç, marketin rafları ve yazar kasa ve bandının bulunduğu tezgaha çarparak durabildi. Kaza anında marketin kasa kısmında müşteri ya da görevli bulunmaması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta ve markette hasar oluştu.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaldırıma çıktığı anlarda ise kaldırımda yürüyen bir kadın ise saniyelerle yaralanmaktan kurtulduğu ortaya çıktı. Kaza öncesinde markete camlarındaki afişlere bakarak yürüyen kadın, yanından geçen aracı gördükten sonra koşarak, olay yerinden kaçması da görüntülerde yer aldı.

Kaza sonrası şok yaşayan sürücüyü market müşterileri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.