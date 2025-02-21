Ankara Etimesgut'ta kar çilesi! Yollar temizlenmedi, zıplayarak otobüsü ilerletmeye çalıştılar
Behzat Ç. karakteriyle bilinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Ankara Etimesgut'ta kar yağışı çileye dönüştü. Belediyenin hiçbir önlem almaması vatandaşları bezdirirken bazıları zıplayarak otobüsleri hareket ettirmeye çalıştı.
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Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara Valisi Vasip Şahin 21 Şubat Cuma günü için kar tatili beklentilerine karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."