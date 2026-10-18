Ankara'da şok eden görüntüler: Seyir halindeki EGO otobüsünün iki lastiği yerinden fırladı

Ankara-İstanbul Yolu üzerinde seyir halinde olan EGO’ya ait yolcu otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı. Otobüsün hareket ettiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle arka iki lastiği birden yerinden koparak yola fırladı. Metrelerce sürüklenen dev lastiklerden birinin Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru fırladığı anlar trafikteki diğer sürücüler arasında paniğe neden oldu. Şans eseri olası bir facianın eşiğinden dönülürken, kopan lastiklerin trafikte ilerlediği o tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.