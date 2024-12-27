Anne köpekten duygulandıran hareket! Her gün süt bidonu kayboluyordu
27-12-2024 11:14
| Güncelleme: 27-12-2024 11:17
Yozgat'ta market işleten Mustafa Çetin, her gün 10 tane gelen süt bidonundan birinin eksik olduğunu fark etti. Süt bidonlarının çalındığını düşünen Çetin, kamera kayıtlarını izlemeye karar verdi. Kayıtları izleyince bir köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıyarak götürdüğünü fark etti. Esnaf köpeği takip ettiğinde 4 yavrusu olduğunu ve bidonun kapağını ağzıyla açarak sütü yavrularına içirdiğini gördü. O anlar yürekleri ısıttı...