Asker eğlencesinde sopalar konuştu!
03-02-2025 02:08
| Güncelleme: 03-02-2025 02:09
Aksaray’da askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlence sırasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirine giren gençler, sopalarla saldırınca olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi.
Olay, gece yarısı Yunus Emre Mahallesi 7046 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askere uğurlanacak bir genç için sokakta eğlence programı düzenlendi. Masaların kurulduğu ve ikramların yapıldığı etkinlik sırasında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, bazı gençler sopalarla birbirine saldırdı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Ancak kavganın büyümesi üzerine takviye ekipler çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kavgaya karışan gruplar olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin müdahalesiyle sokakta tansiyon düşerken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.