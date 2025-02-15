Ataşehir'de köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı

TÜRKİYE'DE KAÇ BAŞIBOŞ KÖPEK VAR?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz aylarda rakamları böyle açıklamıştı: "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılmasıyla mümkündür ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir."