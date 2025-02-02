AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü
02-02-2025 03:11
| Güncelleme: 02-02-2025 03:13
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark AVM’de korku dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezinin yemek katında tavan aniden çöktü, kopan parçaların altında kalan bir kişi hafif yaralandı.
Olay, Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki AVM’de yüzlerce kişinin yemek yediği sırada meydana geldi. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, tavandan düşen parçalar bir müşterinin üzerine düştü. Hafif yaralanan kişi çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, olay sırasında epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılarak yere yığıldı. AVM görevlileri hemen müdahalede bulundu.
Tavanın çökmesiyle birlikte "deprem oluyor" paniği yaşayan vatandaşlar yemeklerini bırakıp hızla dışarıya kaçtı. Kaos anında güvenlik görevlileri devreye girerek izdihamı önlemeye çalıştı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer çökme nedenine dair inceleme başlattı.