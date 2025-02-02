Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü

AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü

02-02-2025 03:11 | Güncelleme: 02-02-2025 03:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark AVM’de korku dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezinin yemek katında tavan aniden çöktü, kopan parçaların altında kalan bir kişi hafif yaralandı. Olay, Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki AVM’de yüzlerce kişinin yemek yediği sırada meydana geldi. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, tavandan düşen parçalar bir müşterinin üzerine düştü. Hafif yaralanan kişi çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, olay sırasında epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılarak yere yığıldı. AVM görevlileri hemen müdahalede bulundu. Tavanın çökmesiyle birlikte "deprem oluyor" paniği yaşayan vatandaşlar yemeklerini bırakıp hızla dışarıya kaçtı. Kaos anında güvenlik görevlileri devreye girerek izdihamı önlemeye çalıştı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer çökme nedenine dair inceleme başlattı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü
Ay ve Venüs bir arada - YAŞAMYAŞAM
Ay ve Venüs bir arada
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - POLİTİKAPOLİTİKA
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Beyoğlu'nda korkutan yangın! - YAŞAMYAŞAM
Beyoğlu'nda korkutan yangın!
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti - GÜNDEMGÜNDEM
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor - YAŞAMYAŞAM
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..." - GÜNDEMGÜNDEM
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."
Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü
Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar - GÜNDEMGÜNDEM
Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti - GÜNDEMGÜNDEM
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..." - GÜNDEMGÜNDEM
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."