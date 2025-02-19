Başıboş köpekler çiftçiye musallat oldu! 1 ayda iki saldırı, zarar 500 bin lira
Başıboş köpeklerin tehlike saçtığı son durak Antalya oldu. Manavgat ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Özden'e ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlar, bir ay içerisinde ikinci kez köpekler tarafından saldırıya uğradı. Daha önce sokak köpeklerinin zarar verdiği 25 keçiden 10 tanesi telef olurken, 15'i ise vücutlarının farklı noktalarından yaralanmıştı. Bu olayın üzerinden 1 ay bile geçmeden aynı ağıl yine köpeklerin saldırısına uğradı. Özden’in bu kez 3 gün önce aldığı ve sigorta işlemleri henüz tamamlanmamış olan 37 küçükbaş hayvanı telef oldu. Özden, yaşadıkları karşısında çaresizlikle telef olan hayvanlarını iş makinesiyle kazdığı çukura gömdü. Zararının 500 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Başıboş köpek yasası nedir?
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi geçen yıl Meclis'te kabul edildi. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.