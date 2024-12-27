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Berberden örnek davranış! Dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti

27-12-2024 11:19 | Güncelleme: 27-12-2024 11:27
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

Mersin'den İstanbul'a rahatsızlanan akrabasını ziyarete gelen engelli vatandaş, civarda berber araştırmaya başladı. Girişi düz olan bir dükkana gelen kişi, berbere kendisini kapıda tıraş etmesi için ricada bulundu. Berber Yavuz Turan da bu isteği yerine getirdi. Turan'ın, tekerlekli sandalyedeki engelliyi kapısının önündeki kaldırımda tıraş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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