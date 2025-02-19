Bursa'da korkunç kaza! Fren yerine gaza basan sürücü yayaları biçti
Bursa'nın Mudanya ilçesi, feci bir kazaya sahne oldu. Diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen B.Ş. ve A.E.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken feci kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Trafik kazasıyla adam yaralamanın cezası kaç yıl?
Trafik kazası sonucu taksirle yaralama suçunun cezai yaptırımı, mağdurun yaralanma derecesine ve failin kusur oranına göre değişiklik gösterebilir. TCK md 89'a göre, basit yaralanma hallerinde 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür.