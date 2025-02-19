Bursa'da korkunç kaza! Fren yerine gaza basan sürücü yayaları biçti

Bursa'nın Mudanya ilçesi, feci bir kazaya sahne oldu. Diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen B.Ş. ve A.E.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken feci kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.