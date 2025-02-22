Elleriyle tulum peyniri yedirdi! 'Sayın başkanı bunu yemeden Erzincan'a girilmez'

Mustafa Sarıgül kasetli şantaj olayı ne?

Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşılmıştı. Cinser içerikli bir video kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülere ilişkin Sarıgül'den ve avukatlarından peş peşe açıklama geldi. Sarıgül'ün avukatlarının açıklamasında, "Görüntülerin müvekkilimiz Mustafa SARIGÜL’e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur." denildi.