Elleriyle tulum peyniri yedirdi! 'Sayın başkanı bunu yemeden Erzincan'a girilmez'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'a gitti. Havalimanında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'i karşılarken, tulum peyniri ikram etti. Sarıgül, "Sayın Genel Başkanım Can Erzincan’a hoş geldiniz. Tulum Peyniri yemeden Can Erzincan’a girilmez" dedi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Mustafa Sarıgül kasetli şantaj olayı ne?
Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşılmıştı. Cinser içerikli bir video kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülere ilişkin Sarıgül'den ve avukatlarından peş peşe açıklama geldi. Sarıgül'ün avukatlarının açıklamasında, "Görüntülerin müvekkilimiz Mustafa SARIGÜL’e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur." denildi.