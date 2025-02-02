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Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı
02-02-2025 03:47
| Güncelleme: 02-02-2025 03:50
Kocaeli’nin Şirinköy Mahallesi’nde meydana gelen kan donduran olayda, yeni boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Halide Edip Adıvar Caddesi’nde yaşanan olayda, 37 yaşındaki Tuncay A., henüz yeni boşandığı eşi Tuğba H.’yi sokak ortasında bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Dehşet anlarına tanık olan mahalle sakinleri, ellerine geçirdikleri sopalarla saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak öfkeli kalabalığın elinden saldırganı aldı ve gözaltına aldı.
Ağır yaralanan Tuğba H., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği, çevredeki vatandaşların ellerinde sopalarla müdahale etmeye çalıştığı ve saldırganın elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, linç girişimi sırasında yaralı kadının ayağa kalkarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı ve “O benim çocuklarımın babası” dediği duyuldu.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.