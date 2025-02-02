Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı

Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı

02-02-2025 03:47 | Güncelleme: 02-02-2025 03:50
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Kocaeli’nin Şirinköy Mahallesi’nde meydana gelen kan donduran olayda, yeni boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Halide Edip Adıvar Caddesi’nde yaşanan olayda, 37 yaşındaki Tuncay A., henüz yeni boşandığı eşi Tuğba H.’yi sokak ortasında bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Dehşet anlarına tanık olan mahalle sakinleri, ellerine geçirdikleri sopalarla saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak öfkeli kalabalığın elinden saldırganı aldı ve gözaltına aldı. Ağır yaralanan Tuğba H., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği, çevredeki vatandaşların ellerinde sopalarla müdahale etmeye çalıştığı ve saldırganın elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, linç girişimi sırasında yaralı kadının ayağa kalkarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı ve “O benim çocuklarımın babası” dediği duyuldu. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü
Ay ve Venüs bir arada - YAŞAMYAŞAM
Ay ve Venüs bir arada
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - POLİTİKAPOLİTİKA
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Beyoğlu'nda korkutan yangın! - YAŞAMYAŞAM
Beyoğlu'nda korkutan yangın!
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti - GÜNDEMGÜNDEM
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor - YAŞAMYAŞAM
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..." - GÜNDEMGÜNDEM
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."
Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü
Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar - GÜNDEMGÜNDEM
Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti - GÜNDEMGÜNDEM
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..." - GÜNDEMGÜNDEM
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."