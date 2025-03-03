Futbolcular birbirine girdi, yeşil saha karıştı! Jandarma kavgayı güçlükle yatıştırdı

Sakarya'da yeşik sahalara yakışmayan anlar kameralara saniye saniye yansıdı. 1. Amatör B Grubu’nun 18. haftasında dün oynanan Hacıkışlaspor-Sakarya Demirspor maçında futbolcular arasında kavga çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu, yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri ve bazı vatandaşların müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alındı.