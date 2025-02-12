Gebze'de alkollü sürücü dehşet saçtı: Site duvarını aşarak otoparka uçtu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan SUV tarzı araç, bir sitenin 3 metre yüksekliğindeki duvarından aşağı uçtu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, araç otoparkta bulunan diğer araçların üzerinden adeta uçtu. Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Gebze'de bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde çalışan ve patronuna ait aracı kullanan sürücü, aşırı hız ve alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. SUV, şans eseri park halindeki araçlara çarpmadı.