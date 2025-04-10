Genç kız canını hiçe saydı, hırsızlara direndi! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bölgedeki marketlere dadanan palet hırsızları, bu kez sert kayaya çarptı. Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak paletleri götürmelerine izin vermedi. Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti. Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.