Hakkari'de yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü kar tatili olup olmayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.