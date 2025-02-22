Hakkari'de yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi. Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Sıkça Sorulan Sorular
İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü kar tatili olup olmayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.