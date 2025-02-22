İsveç değil Sivas! Kızılırmak bile buz tuttu
Sivas'ta soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu. Nehir buz pistini aratmazken dondurucu soğuğun etkisi tüm şehrin yaşamını etkiledi. Ortaya çıkan görüntüler İsveç'i aratmazken Sivas'ın meşhur köpeği kangallar bile soğuktan etkilendi.
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İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?
İstanbul Valisi Davut Gül, merakla beklenen açıklamayı yaptı. TV100 yayınına katılan Vali Gül, "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.