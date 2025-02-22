İsveç değil Sivas! Kızılırmak bile buz tuttu

İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, merakla beklenen açıklamayı yaptı. TV100 yayınına katılan Vali Gül, "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.