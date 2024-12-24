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Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı

24-12-2024 15:13 | Güncelleme: 24-12-2024 15:14
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Konya’nın Selçuklu ilçesinde motokurye Mücahit Acar, kaldırımda boğazına şeker kaçan bir çocuğa anında müdahale ederek hayatını kurtardı. Sipariş teslimine çıkmak üzere iş yerinden ayrılan Acar, nefes almakta zorlanan çocuğu fark edip Heimlich manevrası yaptı. Çocuğun yeniden nefes almasını sağlayan kahraman kuryenin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, çevrede büyük takdir topladı.

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