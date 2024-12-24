Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı

Aracındaki karları temizlemeyen sürücü kazaya neden oldu

Acı tesadüf! Köprünün kötü durumunu kayda alırken çöktü: Ölü ve kayıplar var

GÜNDEM

Öğrencilerini kripto para reklamı için kullanan öğretmen tepkilere neden oldu