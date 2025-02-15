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Kamyon şoförü, İETT şoförünü göz göre göre sürükledi

Sancaktepe’de meydana gelen trafik kazasının ardından iki sürücü arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kamyonetine binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücüyü durdurmaya çalışan İETT şoförü, aracın dikiz aynasına tutundu. Hareket halindeki kamyonetin altında kalan şoför ağır yaralandı.

Olay, dün Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İETT otobüsü sürücüsü S.S.K. ile kamyonet şoförü F.E., hasarlı trafik kazasına karıştı. Tartışmaya başlayan sürücüler arasında kısa sürede kavga çıktı. F.E., kamyonetine binerek uzaklaşmak istediği sırada, S.S.K. kamyonetin dikiz aynasına tutundu. F.E. yoluna devam edince S.S.K. bir süre sürüklendi ve ardından aracın altında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İETT şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİK CEZASI NEREDEN ÖDENİR?
Trafik cezasının nasıl ödeneceği birçok yöntemle yapılabiliyor. İnternet bankacılığı, e- Devlet, PTT ve emniyet web sitesi üzerinden kolayca trafik cezası ödemesi yapılabiliyor.
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