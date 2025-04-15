Kaynak ustası ölümden döndü! Korkunç anlar kamerada

Konya’da bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi. Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

