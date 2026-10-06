Komşu çocuklarını uyardı, zincir, keser ve sopalarla darbedildi: Adana'da mahalleli kavgası kamerada

Adana Seyhan’da bulanan bir mahallede dehşete düşüren anlar yaşandı. Serpil Ulusoy adındaki mahalle sakininin sokakta oyun oynayan çocukları gürültü nedeniyle uyarması üzerine ailelerle arasında tartışma çıktı. Taraflar ertesi gün yeniden karşı karşıya gelirken, S.K., N.K. ve H.İ.Ö.’nün ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Ulusoy ailesinin evinin önüne geldiği, burada Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy’u darbettikleri iddia edildi.

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