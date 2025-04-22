Küçük kızın sözleri TBMM oturumuna damga vurdu! Arkasını dönüp okudu, ayakta alkışlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün TBMM'de Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Kürsüye çıkarak konuşma yapan küçük kızın sözleri oturuma damga vurdu. Büyük alkış toplayan küçük kız, "Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, sanat alanı, spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep beraber çalışalım. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Çünkü biz varız, biz geleceğiz." ifadelerini kullandı.