Ne yapsa fayda etmedi! Ağlama taklidi yaptı, yalvardı ama cezadan kaçamadı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü genç sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek polise yalvarmaya başladı.

"ABİ ALKOL VAR ÜFLEMEYEYİM"

Polis ekiplerine "Abi alkol var, üflemeyeyim" diyen sürücü, trafik polisinin "Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek" demesiyle, "Üflersem 6 ay değil mi. Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diye yalvardı.

AĞLAMA TAKLİDİ DE YAPTI

Trafik polisinin "Üflüyor musun son kez soruyorum, üflemezsen ret alacağım" demesiyle beraber ağlama taklidi yaptı. Genç sürücü, kontrolün ardından alkolde yasal sınır üstü çıkınca sinirden çakmağı fırlattı.