Osman Gazi Filyos Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul boğazını geçtikten sonra sabah saatlerinde Filyos Limanı'na ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na geldi. 140 kişi personel kapasitesi olan, toplam 298 buçuk metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29 buçuk metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.