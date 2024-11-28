Video Galeri>GÜNDEM>Otomobil ile çarpışan servis minibüsünün yan yattığı kaza kamerada: 8 yaralı
Otomobil ile çarpışan servis minibüsünün yan yattığı kaza kamerada: 8 yaralı
28-11-2024 06:26
| Güncelleme: 28-11-2024 06:27
Bursa'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada minibüs yan yattı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı B. idaresindeki 16 RS 405 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada Süleyman B. idaresindeki servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yana devrildi. Kazada yaralanan 8 işçi çevre hastanelere kaldırılırken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.