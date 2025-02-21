Pendik’te korkutan yangın! Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu

İstanbul'un Pendik ilçesinde, beş katlı bir binanın zemin katında bulunan oyuncak dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkânı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangında yaralanan dükkân sahibi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi. Alevlerin yükseldiği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çıkış sebebini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.