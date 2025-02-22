Rize'de korku dolu anlar! Yemek yerken bir anda bomba gibi patladı

Telefon Bataryası Neden Şişer?

Akıllı telefon bataryaları genel olarak aşırı şarj edildiklerinde ve ısınmadan kaynaklı olarak şişmektedir. Bu iki durum batarya hücreleri etkilemekte ve şişmeyi tetiklemektedir. Bu reaksiyonlar sonucunda bataryanın içinde yer alan gazlar ısınır ve genleşir. Hava alma ihtimali bulunmadığından şişer ve telefon kasasına da zarar verir. Telefon bataryası şişme nedenleri aşağıdaki gibidir: Akıllı telefonların uzun süre şarjda kalması Kalitesiz ve orijinal olmayan şarj aletlerinin kullanılması Cihazı maksimum ısı seviyesinde kullanmak Akıllı telefon şarjdayken oyun oynamak Akıllı telefon şarjdayken kısa devre veya elektrik kesintisi oluşması Bataryanın kullanım ömrünü doldurması Telefonunun aşırı sıcak ortamlarda bulunması Sıcak ve soğuk ortamlar arasında çok fazla geçiş yapılması Akıllı telefonların gece şarja bırakılıp sabah alınması