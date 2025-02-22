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Rize'de korku dolu anlar! Yemek yerken bir anda bomba gibi patladı

Rize'de bataryası şişen telefon tamircinin koyduğu yerde alev aldı ve bomba gibi patladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadığı paniği anlatan Gökhan Akyıldız, telefonun patlama ihtimalini düşünerek masasının alt kısmında bulunan göze koyduğunu dile getirerek "Yemekten sonra rahat rahat yaparım dedim ama içimde de bir his oluştu. ‘Bu telefon patlayacak' diye düşündüm. Yemeğe başladım, tam yemek yerken hissiyatım gerçekleşti, telefon patladı. Düştüğü yerde de 2 çift ayakkabım vardı, onlar da yandı. Allah'a şükür canımızdan olmadık" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Telefon Bataryası Neden Şişer?
Akıllı telefon bataryaları genel olarak aşırı şarj edildiklerinde ve ısınmadan kaynaklı olarak şişmektedir. Bu iki durum batarya hücreleri etkilemekte ve şişmeyi tetiklemektedir. Bu reaksiyonlar sonucunda bataryanın içinde yer alan gazlar ısınır ve genleşir. Hava alma ihtimali bulunmadığından şişer ve telefon kasasına da zarar verir. Telefon bataryası şişme nedenleri aşağıdaki gibidir: Akıllı telefonların uzun süre şarjda kalması Kalitesiz ve orijinal olmayan şarj aletlerinin kullanılması Cihazı maksimum ısı seviyesinde kullanmak Akıllı telefon şarjdayken oyun oynamak Akıllı telefon şarjdayken kısa devre veya elektrik kesintisi oluşması Bataryanın kullanım ömrünü doldurması Telefonunun aşırı sıcak ortamlarda bulunması Sıcak ve soğuk ortamlar arasında çok fazla geçiş yapılması Akıllı telefonların gece şarja bırakılıp sabah alınması
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