‘Seni seviyorum’ diye yazdı, belediye ekipleri temizledi! 'İnşallah görmesi gereken görmüştür'
Ankara Gölbaşı’nda karla kaplı yola yazılan “Seni Seviyorum” yazısı, belediye ekiplerince temizlendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya paylaşımında yazının doğru kişiye ulaşıp ulaşmadığını merak ettiğini belirtti. Odabaşı paylaştığı videoya "İnşallah görmesi gereken görmüştür çünkü temizlemek zorunda kaldık" notunu düştü. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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