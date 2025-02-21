‘Seni seviyorum’ diye yazdı, belediye ekipleri temizledi! 'İnşallah görmesi gereken görmüştür'

21 Şubat Cuma Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da 21 Şubat Cuma henüz okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Ankara Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.