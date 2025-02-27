SOLOTÜRK'TEN görsel şov! Yine nefes kestiler

Muğla Fethiye'de Şehit Fethi Bey Parkı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören sırasında paramotorlarla gerçekleştirilen saygı uçuşları yoğun ilgi topladı. Tayyareci Fethi Bey’in fotoğrafı ve Türk bayrağıyla yapılan görsel şov, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTILAR

SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı, F-16 ile gerçekleştirdiği ters tırmanış, saygı uçuşu ve yıldız dönüşü gibi etkileyici manevralarla seyircilere unutulmaz anlar sundu. Fethiye semalarını süsleyen bu gösteri, binlerce kişi tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi.