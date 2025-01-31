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GÜNDEM

Trafikte öfke patlaması! Kavgaya diğer yolcular da karıştı

MEDYA

Sunucunun canlı yayında talihsiz kazası! Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu

YAŞAM

58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı

GÜNDEM

Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu'

GÜNDEM

Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada

GÜNDEM

Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi!

YAŞAM

Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam'

GÜNDEM

Saklambaç oynayan kapkaççıyı, polis sobeledi! O anlar kamerada

GÜNDEM

Ekipler alarma geçti! Bataklığa saplanan kadın böyle kurtarıldı

GÜNDEM

Sokak saldırısına uğradı, kendisini çuval parçası ile korudu

GÜNDEM

Polisim diye yalan söyledi, tehditle yol istedi! O anlar kamerada

DÜNYA

Gören dönüp bir daha bakıyor! Koyunların kralı 2.5 milyon TL'den satılıyor

GÜNDEM

Film değil gerçek! Bursa’da nefes kesen operasyon kamerada

GÜNDEM

Merdivenden düşen adam yanlışlıkla yangın sistemini devreye soktu! Herkes binadan tahliye edildi

GÜNDEM

Tramvayda 'pes' dedirten görüntüler! İzleyenler şoke oldu

GÜNDEM

Malatya'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var