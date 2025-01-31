Trafikte öfke patlaması! Kavgaya diğer yolcular da karıştı
31-01-2025 20:15
| Güncelleme: 31-01-2025 20:17
Küçükçekmece’de hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, minibüs sürücüsü aldığı darbeler sonucu yere düştü.
Olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Manolya Evleri önünde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs şoförü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede büyüdü. Sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başlarken, ticari araçta bulunan diğer yolcular da minibüs şoförüne saldırdı. Kavga sırasında minibüs sürücüsü aldığı darbelerle yere düşerken, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.
Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar net bir şekilde görüldü. Kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu.