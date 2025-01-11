Üç çocuk babası öğretmenin acı sonu: Otomobil ikiye katlandı!
11-01-2025 01:39
| Güncelleme: 11-01-2025 01:40
Adıyaman’da kontrolden çıkan bir otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle ikiye katlanan otomobilin görüntüleri kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman yönüne doğru seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye katlandı. Kaza anı saniye saniye kameralara kaydedilirken, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Adıyaman merkezde öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.