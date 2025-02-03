Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu!
03-02-2025 12:00
| Güncelleme: 03-02-2025 12:02
Kayseri’de otomobilini emniyet şeridine çekerek mola veren ailenin arabada bıraktığı ç9 yaşındaki Berat Efe, otomobilin başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Tatil için geldikleri Kayseri'den dönerken Niğde yolu üzerinde mola veren baba, otomobilini emniyet şeridine çekti. Bu sırada ailenin çocuğu Berat Efe ve otomobilden indi.
Otomobilin arkasında oynayan Berat Efe'ye arkadan gelen Durdu Polat yönetimindeki otomobil çarptı. İki otomobil arasında sıkışan talihsiz çocuk hayatını kaybetti.