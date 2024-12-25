Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Yürekleri ısıtan görüntüler! Kar altında hayvanlarına sarılı halde bulunan Naciye nineden güzel haber

Yürekleri ısıtan görüntüler! Kar altında hayvanlarına sarılı halde bulunan Naciye nineden güzel haber

25-12-2024 14:06 | Güncelleme: 25-12-2024 14:51
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Antalya'da yayla dönüşünde yağan kar sebebiyle mahsur kalan ve AFAD ekipleri tarafından donmamak için hayvanlarına sarılmış vaziyette ağaç dibinde bulunan Naciye nine tedavisinin ardından kuzusuna kavuştu. Naciye nine, hayvanlarının sıcaklığı sayesinde hayatta kaldığını söyledi.


300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Kazakistan'da yolcu uçağının düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Yolcuların paniği kamerada - DÜNYADÜNYA
Kazakistan'da yolcu uçağının düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Yolcuların paniği kamerada
Küçük kız çatışmanın ortasında kaldı! Korkudan ne yapacağını şaşırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Küçük kız çatışmanın ortasında kaldı! Korkudan ne yapacağını şaşırdı
Yürekleri ısıtan görüntüler! Kar altında hayvanlarına sarılı halde bulunan Naciye nineden güzel haber - GÜNDEMGÜNDEM
Yürekleri ısıtan görüntüler! Kar altında hayvanlarına sarılı halde bulunan Naciye nineden güzel haber
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini taktı - POLİTİKAPOLİTİKA
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini taktı
Kazakistan'da uçak düştü! Yaralılar yürüyerek çıktı: Şoke eden görüntüler - DÜNYADÜNYA
Kazakistan'da uçak düştü! Yaralılar yürüyerek çıktı: Şoke eden görüntüler
ABD'de yaşlı adam AVM'de para saçtı! İzdiham çıktı - DÜNYADÜNYA
ABD'de yaşlı adam AVM'de para saçtı! İzdiham çıktı
Park halindeki araçlara çarptı, hızla kayıplara karıştı - GÜNDEMGÜNDEM
Park halindeki araçlara çarptı, hızla kayıplara karıştı
'Sincap' lakaplı örümcek adam! Vatandaş 'Hırsız' var diye bağırdı, duyan olmadı - GÜNDEMGÜNDEM
'Sincap' lakaplı örümcek adam! Vatandaş 'Hırsız' var diye bağırdı, duyan olmadı
Dana E-5'e daldı, trafiği felç etti! Polisin uzun uğraşları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Dana E-5'e daldı, trafiği felç etti! Polisin uzun uğraşları kamerada
Hayrete düşüren bina TikTok'ta viral oldu! Sadece bir göz yanılması - YAŞAMYAŞAM
Hayrete düşüren bina TikTok'ta viral oldu! Sadece bir göz yanılması
Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu" - POLİTİKAPOLİTİKA
Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu"
Gören dönüp bir daha bakıyor! Jet ski'yi Ferrari'ye benzetti - DÜNYADÜNYA
Gören dönüp bir daha bakıyor! Jet ski'yi Ferrari'ye benzetti
Trafikte 'ben boksörüm' deyip birbirlerine saldırdılar! İkisi de yumruk isabet ettiremedi - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte 'ben boksörüm' deyip birbirlerine saldırdılar! İkisi de yumruk isabet ettiremedi
Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı
Aracındaki karları temizlemeyen sürücü kazaya neden oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Aracındaki karları temizlemeyen sürücü kazaya neden oldu
Karadeniz'de çevre katliamı! Yunuslar karaya vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Karadeniz'de çevre katliamı! Yunuslar karaya vurdu
Küçük kız çatışmanın ortasında kaldı! Korkudan ne yapacağını şaşırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Küçük kız çatışmanın ortasında kaldı! Korkudan ne yapacağını şaşırdı
Park halindeki araçlara çarptı, hızla kayıplara karıştı - GÜNDEMGÜNDEM
Park halindeki araçlara çarptı, hızla kayıplara karıştı
'Sincap' lakaplı örümcek adam! Vatandaş 'Hırsız' var diye bağırdı, duyan olmadı - GÜNDEMGÜNDEM
'Sincap' lakaplı örümcek adam! Vatandaş 'Hırsız' var diye bağırdı, duyan olmadı
Dana E-5'e daldı, trafiği felç etti! Polisin uzun uğraşları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Dana E-5'e daldı, trafiği felç etti! Polisin uzun uğraşları kamerada
Trafikte 'ben boksörüm' deyip birbirlerine saldırdılar! İkisi de yumruk isabet ettiremedi - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte 'ben boksörüm' deyip birbirlerine saldırdılar! İkisi de yumruk isabet ettiremedi
Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Kahraman kuryeden hayat kurtaran davranış! Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı
Aracındaki karları temizlemeyen sürücü kazaya neden oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Aracındaki karları temizlemeyen sürücü kazaya neden oldu
Karadeniz'de çevre katliamı! Yunuslar karaya vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Karadeniz'de çevre katliamı! Yunuslar karaya vurdu
Mardin'de sokak ortasında çatışma! Pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdılar - GÜNDEMGÜNDEM
Mardin'de sokak ortasında çatışma! Pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdılar