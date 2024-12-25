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Yürekleri ısıtan görüntüler! Kar altında hayvanlarına sarılı halde bulunan Naciye nineden güzel haber
25-12-2024 14:06
| Güncelleme: 25-12-2024 14:51
Antalya'da yayla dönüşünde yağan kar sebebiyle mahsur kalan ve AFAD ekipleri tarafından donmamak için hayvanlarına sarılmış vaziyette ağaç dibinde bulunan Naciye nine tedavisinin ardından kuzusuna kavuştu. Naciye nine, hayvanlarının sıcaklığı sayesinde hayatta kaldığını söyledi.