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Bursa'da kan donduran cinayet: Önce babasını öldürdü sonra annesini yaraladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 00:34 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 00:34

Bursa'da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu dehşet saçtı. Eline aldığı bıçakla önce babasını öldüren şahıs annesini de ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.

Bursa’nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Bursa'da kan donduran cinayet: Önce babasını öldürdü sonra annesini yaraladı - 1. Resim

BABA ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINDA

Olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

Bursa'da kan donduran cinayet: Önce babasını öldürdü sonra annesini yaraladı - 2. Resim

Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor. 2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen ailenin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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